قرار عاجل لصالح ملكة جمال العشوائيات والبلوجر الشهير بـ «البس» |تفاصيل

قرّرت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر محمد حسام الدين الشهير بـ «البس»، والبلوجر بسمة حجازي المعروفة باسم وردة والمشهورة باسم «ملكة جمال العشوائيات» صاحبة العباية السوداء بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت البداية عندما رصدت الجهات المعنية، فيديو لكلٍ محمد حسام الدين شهرته (البس)، 30 سنة بكالوريوس تربية ويعمل بلوجر، وبسمة سمير 25 سنة وشهرتها (وردة) طالبة وتعمل بلوجر وميكاب أرتيست ينشران من خلاله الأخبار الكاذبة والهدف منها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة وانضمامهما لجماعة إرهابية.