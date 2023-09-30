بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

شاركت الاعلامية سالى عبد السلام جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها من احدث ظهور لها.



وأطلت سالى عبد السلام باطلالة انيقة و ملفتة مرتدية جيب جينز بستايل قديم.



وظهرت سالى عبد السلام بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام جيب جينز فاتح و توب ابيض باللون الفسفورى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وتتميز سالى عبد السلام دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

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