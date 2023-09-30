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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الاعلامية سالى عبد السلام جمهورها عبر حسابها على انستجرام  بصور جديدة لها  من احدث ظهور لها.


 وأطلت سالى عبد السلام باطلالة انيقة  و ملفتة مرتدية جيب جينز بستايل قديم.


وظهرت سالى عبد السلام  بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام جيب جينز  فاتح و توب ابيض باللون الفسفورى  وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


وتتميز سالى عبد السلام  دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

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IMG_1840
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IMG_1839
الاعلامية سالي عبد السلام إطلالة انيقة اطلالة ملفته سالي عبد السلام

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