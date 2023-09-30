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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بفوز مرشح المعارضة مويزو برئاسة جزر المالديف

المالديف
المالديف

قالت وسائل إعلام إنه من المتوقع أن يفوز مرشح المعارضة محمد مويزو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في جزر المالديف، اليوم السبت، متغلبا على الرئيس الحالي إبراهيم صليح، في نتيجة قد تشهد تحول الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي إلى مكان أقرب إلى الصين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مويزو يتصدر عملية فرز الأصوات بنسبة 54% من الأصوات مقابل 46% حصل عليها صالح.

وتوجه الآلاف مبكرا إلى 586 مركز اقتراع عبر 187 جزيرة معروفة بشواطئها ومنتجعاتها المشمسة. كما صوت المالديف في مراكز الاقتراع في الهند وسريلانكا وماليزيا وبريطانيا وأبو ظبي.

ودافع صليح، الذي كان يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عن سياسة 'الهند أولا' خلال فترة وجوده في السلطة وركز على بناء العلاقات مع جارتها القوية.

وعلى النقيض من ذلك، أطلق التحالف الذي يدعم مويزو حملة 'خروج الهند'، ووعد بإزالة الوجود العسكري الهندي الصغير المكون من عدة طائرات مراقبة ونحو 75 فردًا.

ودخل مويزو المعركة بدعم من الرئيس السابق الموالي للصين عبد الله يمين، الذي منعته المحكمة العليا من خوض الانتخابات في آب الماضي بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال.

وتجمع أنصاره وأنصار مويزو خارج المكتب الرئيسي للحزب التقدمي المالديف (PPM) في مالي للاحتفال بالفوز مع هتافات 'الرئيس الحر يمين' بعد بث النتائج المتوقعة على التلفزيون.

المحيط الهندي انتخابات الرئاسية جولة الاعادة جزر المالديف

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