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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية :17.5 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الربع الثاني

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت نحو 17.5مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023، أن  قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه.

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وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

التعويضات التأمينية

وكانت شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث سجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي)  بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.

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