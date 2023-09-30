أيمن شعراوي يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بـ الكونفيدرالية

حرص أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، على التواجد في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم عقب انتهاء مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتهنئة اللاعبين على الفوز والتأهل لدور المجموعات.

تأهل الزمالك

نجح الزمالك فى بلوغ دور الـ16 "المجموعات " لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بالفوز على أرتا سولار الجيبوتى بأربعة أهداف مقابل هدف فى إياب دور الـ32 بإستاد القاهرة ليحول تخلفه مرتين بالخسارة بهدفين فى لقاء الذهاب بتنزانيا بهدفين ثم التأخر بهدف في الشوط الأول بلقاء الإياب بالقاهرة .

رغم الحضور الجماهيرى الغفير من الزمالك بإستاد القاهرة الذى فاق 20 ألف مشجع إلا أن الأداء لم يكن فى أحسن حالاته وبدأت العشوائية والكرات الطويلة المرسلة هى سمة الأداء الأبيض خاصة مع تسجيل أرتا سولار هدف مبكر عن طريق أورساما حسن فى الدقيقة 15 من الشوط الأول تسبب فى توتر شديد للاعبى الزمالك خاصة مع وقوف الحظ حائلا دون إهتزاز الشباك الجيبوتية أمام أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبى وشيكابالا والجزيرى وناصر منسى .

رباعية بيضاء

فى الشوك الثانى حاول الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو إنقاذ الزمالك من شبح الخروج المبكر من الكونفيدرالية بالدفع بيوسف أوباما بديلا لناصر منسى وبالفعل نجح "أبو" فى تسجيل الهدف الأول مستغلا ركلة مباشرة رائعة من زيزو ارتطمت بالقائم وتهيأت على رأسه قبل أن يهدى الهدف الثانى لشيكابالا قبل مرور 10 دقائق وسيطر الزمالك على مجريات اللعب طولا وعرضا وتعددت الركنيات البيضاء مع محاولات بائسة من أرتا سولار لإضاعة الوقت قابلها صرامة من الحكم الغانى الذى سيطر بالكروت الصفراء على إنفلات الأعصاب من الجانبين.

ودفع اوسوريو بالسنغالى إبراهيما نداى بديلا لسيف الدين الجزيرى وسط ذهول الجميع بسبب إخراج رأسى الحربة ولكن زيزو استغل كرة "معقربة " وسجل الهدف الثالث قبل أن يضيف التونسى المخضرم حمزة المثلوثى الهدف الرابع وهدف التأهل فى الدقيقة 88 لتتنفس الجماهير البيضاء الصعداء ليدفع بعهدها أسوريو بالثنائى حسام عبدالمجيد ومحمد طارق بدلا لشيكابالا وأحمد فتوح فى محاولة تأمين الدفاع لتمر الدقائق الأخيرة سعيدة على جماهير الزمالك الوفية التى أحتلفت مع اللاعبين والجهاز الفنى بالصحوة الزمالكاوية فى ستاد القاهرة وإنقاذ حلم التأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية .