مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

نشرت الراقصة أميرة حداد فيديو يجمعها بالنجم محمود حميدة في إحدى المناسبات الخاصة، وظهر وهو يرقص معها.

وعلقت أميرة على الفيديو كاتبة: "لا أستطيع تصديق ذلك، مع الأسطورة".

نشر الفنان محمود حميدة، فيديو عبر “إنستجرام”، يعلن فيه عن حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير.

وظهر الفنان محمود حميدة، في الفيديو، بنفسه؛ ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ونفي صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه.

وعلق محمود حميدة على الفيديو، قائلا: "هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على إنستجرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي".

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري، وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.