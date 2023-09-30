مليون سرقة شهريا.. السيسي: الكهرباء بنوفرها بربع تمنها والناس مش عايزة تدفعه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزير الكهرباء يرسل له تقريرا شهريا عن حجم سرقات الكهرباء في مصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، :" مليون حادثة سرقة كهرباء كل شهر “، مضيفا:” الكهرباء اللي بيدِّفع ربع تمنها الناس مش عايزة تدفعه".

وأضاف الرئيس السيسي:" لو قطاع البترول والغاز والكهرباء يدار بشكل استثماري؛ كنا نزلنا شركات الكهرباء والبترول في البورصة وتجيب مليارات الدولارات ".

وتابع الرئيس السيسي:" هناك دعم كبير جدا لقطاع الغاز والبترول والكهرباء".

وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر “حكاية وطن” ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عددا من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.