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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات ومتابعة مواعيد الغلق الشتوية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة، لرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، داخل نطاق حي أول وثان طنطا، كما تفقد التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق الشتوية.

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وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما شدد المحافظ على الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المؤسسات الحكومية وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي أمن وسلامة المواطنين والالتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة بكافة المراكز والمدن.

 

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

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