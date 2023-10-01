سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

سجل أعلي سعر عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 1-10-2023؛ مسجلا 2463 جنيه للبيع و 2474 جنيه للبيع وذلك بالنسبة لـ عيار24

عيار 14

واستقر سعر أقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات لتصل قيمة عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

وثبت سعر الذهب اليوم الأحد الموافق دون أي تغيير في محلات الصاغة العاملة داخل السوق المصرية.

عيار 21



وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2463 جنيها للبيع و 2474 جنيها للشراء.

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء.

انخفاض السعر



وشهدت تعاملات أمس السبت، تراجع سعر المشغولات الذهبية بمعدل 33 جنيه في الجرام الواحد لليوم الثاني على التوالي.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع وو 2.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهبب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب ومجلس الاحتياط الفيدرالي



ويري المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية التراجع الذي تشهده الأسواق حاليا كردة فعل لمجموعة من الأسباب على رأسها السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتزامه بالحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة مع إعطاء الانطباع بإمكانية زيادتها لتقليص حجم الاقتصاد إلى درجة يتباطأ فيها الإنفاق الاستهلاكي والشركات للوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 2 %، ذلك بالإضافة إلى اضطراب تداول الأسهم الأمريكية بما دفع المستثمرين إلى التحول لسندات الخزانة الأمريكية التي تقدم أعلى دخل ثابت منذ 16 عاما وهو ما أعطاها بريقا استثماريا يتخطى بريق المعدن الأصفر ذلك بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.



وتابع: أن الزخم الهبوطي في الذهب قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عام 2023 عند 1810 دولارات في السوق الفورية، بينما يتم تداول الذهب الفوري عند كتابة التقرير عند 1,873.32 دولارا للأوقية، بانخفاض 1.43 % خلال اليوم.



ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إنه على الرغم من أن الذهب لا يزال تحت ضغط على المدى القريب، فإن العديد من المحللين يؤكدون على توقعاتهم الصعودية على المدى الطويل للمعدن الثمين، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يخلق بيئة تضخمية مصحوبة بالركود، وهو ما يتوقع أن يدفع في النهاية أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام الجديد.



أسعار الذهب محليا



وعلي الصعيد المحلي قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة إن الأسواق قد شهدت تراجعا بحوالي 15 جنيها عن أسعار الأسبوع الماضي تأثرا بتراجع السعر العالمي حيث انخفض سعر جرام 21 إلى 2195 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء خلال التعاملات الصباحية مقارنة ب 2210 جنيهات متوسط سعر تعاملات الأسبوع الماضي

وبلغ سعر جرام 24 خلال كتابة التقرير حوالي 2508.5 بينما بلغ سعر جرام 18 وهو الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية حوالي 1881.5 جنيها للبيع و 1873 للشراء، بينما وصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب المصنعية والضريبة إلى 17560 جنيها