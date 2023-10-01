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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. مي كساب تعلن موعد طرح أغنية حضن أبويا

صدى البلد

تذكرت الفنانة مي كساب، والدها الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب مي كساب عبر فيسبوك: بموت الأم بيروح طعم الحياه أمي ماتت كنت وقتها لوحدي ومحتاجه جدا لحضن بعد حضن أمي ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا علي تربيتهم بموت الأب بتحس فجأه إنك تايه وحيد من غير غطا اللي زيي عنده أولاد هيكتم مش هيعرف يقع ولا ينهار عشان هو الحضن لكل اللي حواليه ربنا عالم حضن أبويا كان أماني الله يرحمه ويمتعه في الجنه مع أمي ومع كل الصالحين أغنيتي حضن أبويا غاليه جدا علي قلبي يمكن عرفت أفرغ جزء بسيط من اللي جوايا من مشاعر أغنيه هتمس كل قلب فقد حضن الامان والحمايه ربنا يصبرنا علي فراقهم ويحعلنا أولاد صالحين ندعيلهم ونعملهم طول الوقت صدقات جمهوري عيلتي التانيه حبيت أشاركم مشاعري وأتمني الأغنيه تعجبكم معادنا بكره الاتنين الساعة 6 مساءا بإذن الله علي كل المنصات.

 

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي.

 

 

ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.

 

 

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