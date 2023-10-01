رئيس جامعة حلوان الاهلية : نهدف لإعداد خريجين متميزين

أعلنت جامعة حلوان الأهلية ، بدء الدراسة بها هذا العام من خلال 8 كليات و 20 برنامجا دراسيا ، وتك قبولهم في تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الدراسة بالجامعة الأهلية بدأت بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وأن هذا ما تهدف إليه الجامعة الأهلية .

وأشار الدكتور السيد قنديل ، إلى أن جامعة حلوان الأهلية تقوم بتقديم التدريب للتخصصات العلمية والطبية بها في مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان لحين إنشاء مجمع طبي داخل الجامعة يعمل على خدمة المنطقة بأكملها ويوفر الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين بالمناطق المحيطة بها .