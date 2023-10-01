العمامة تعلو رؤوسهم.. المعاهد الأزهرية بالقليوبية تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور

استقبلت المعاهد الأزهرية بقرى ومدن محافظة القليوبية صباح اليوم الأحد ، تلاميذ وطلاب المراحل المختلفة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.



وأكدت المنطقة الأزهرية بالقليوبية استعداد المعاهد على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد، حيث تخطى عدد المعاهد على مستوى المحافظة 350 معهد أزهري ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي بنين وفتيات.



من جانبهم احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بصور أبنائهم من طلاب الأزهر الشريف، حيث تداولوا صورا للطلاب الذين يرتدون الجلباب والزى الأزهرى فى أول أيام الدراسة.



فى سياق متصل انتظمت الدراسة صباح اليوم فى أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة القليوبية ، حيث استقبلت مدارس المحافظة التلاميذ والطلاب بطابور الصباح وتحية العلم.



من جانبها أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية جميع مدارس الإقليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 - 2024، موضحة أن هناك ٢٦٩٥ مدرسة قد استعدت لاستقبال نحو ١٥٦٥٩٩٢ طالبا على مستوى المحافظة.

وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة، والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

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