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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهدة حق وليست خطوبة وحب.. والد نورهان حسين يروي سبب إنهاء حياتها

نورهان حسين
نورهان حسين

نفى حسين مهران والد الدكتورة نورهان حسين ضحية جامعة القاهرة، ما نشر بخصوص أن نجلته الضحية كانت مخطوبة، للمتهم في القضية الذي ان.تحر، بعد تنفيذ جريمته داخل جامعة القاهرة.

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وأضاف والد الدكتورة نورهان، أن نجلته لم تكن مخطوبة للمتهم، وليس هناك أي قصة حب، أو أي شيء من هذا النوع، ولكن كان هناك خلاف من 6 سنوات، لشهادتها بالحقيقة ضده.

 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن نجلته دكتورة في رعاية الشباب، هو موظف، وأن الجريمة كانت في مكتبها، وداخل الجامعة، وبعد ذلك هرب المتهم في القضية، وان.تحر في محافظة الإسكندرية.

أكد حسين مهران والد الدكتورة نورهان حسين ضحية جامعة القاهرة، أن هناك معلومات كثيرة نشرت عن مصرع ابنته على يد زميلها، ومعظمها غير صحيح.

 

وأضاف والد الدكتورة نورهان، أن ابنته ماتت شهيدة، لأنها ماتت في عملها، وبعد أن قالت شهادة حق أمام الله، معلقًا :" كان هناك خلافات بين المتهم القاتل ومديره منذ 6 سنوات، وأن ابنته قالت شهادة حق".

المتهم في القضية المنتحر

وأوضح أنه في التحقيقات بالجامعة تم استعداء نجلته الضحية، وقالت الحقيقة، ولم تكتم الشهادة، أن نجلته تعرضت لـ تهديد أكثر من مرة، وحرق السيارة الخاصة بها، ونشر صورها على المواقع الإباح.ية، وفعل أشياء غريبة.

 

وتابع :" أن المتهم في القضية، بعد التحقيقات انتقل لـ مكان عمل ثاني، وطوال لـ 6 سنوات، ظل يهدد نجلته".

 

وأوضح أن هناك أشياء غريبة حدثت بالقضية أولها دخول هذا الشخص الذي ان.تحر بعد الجريمة، مقر الجامعة بسلاح ناري، دخوله الجامعة أكثر من مرة، ويوجه شتائم لـ المجني عليها، أمام الموظفين.

ضحية جامعة القاهرة جامعة القاهرة قصة حب الدكتورة نورهان حوادث

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