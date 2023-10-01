وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة ويشدد على «الحضور والانضباط»

يتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .

حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.

وانتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد .

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على بذل الجهود واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.