اقتصادي: الدولة نجحت عام 2016 في تحقيق احتياطي 45 مليار دولار.. فيديو

رغم التحديات..

قال الدكتور يسري الشرقاوي ، الخبير الاقتصادي ، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بمؤتمر حكاية وطن كان ليدرك المصريين أن الأزمات الاقتصادية لها حلول، ولكن الاستقرار من عدمه ليس له حلول.

وأضاف الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الدولة المصرية تدرك ما يعيشه المواطن من غلاء بالأسعار، ولكنها واجهت تحديات منذ عام ٢٠١٤، وما عاشته مصر من اضطرابات سياسية، وعدم وجود بنية تحتية جاهزة للمشروعات، وعدم توفر طاقة كهربائية جاهزة.

وتابع "الشرقاوي"، أن الدولة المصرية تحركت للأمام في بناء البنية التحتية المصرية، والمرافق، واستعادة قدرة الدولة المصرية للوقوف على قدميها، وذلك بدأ بمشروع قناك السويس الجديدة الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكن من إعادة بناء الثقة بين الشعب والقيادة.

وأردف "الشرقاوي"، أن مصر تمكنت من عمل إصلاح هيكلي للمؤسسات في عام ٢٠١٦، وتحقيق احتياطي وصل لـ ٤٥ مليار دولار احتياطي نقدي.