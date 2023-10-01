10 صور ترصد ارتفاع نسب حضور الطلاب بالفصول في أول يوم دراسة

دقت أجراس مدارس جمورية مصر العربية اليوم معلنة بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد رسمياً بمختلف محافظات الجمهورية، وسط التزام تام بجميع التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لضمان انضباط العملية التعليمية.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صوراً ترصد أجواء بدء الدراسة في الفصول داخل مدرسة المحمدية الرسمية للغات التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

وتلاحظ ارتفاع نسب الحضور اليوم في مختلف الفصول، والتزام الطلاب بالزي المدرسي في أول يوم دراسة

وانتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، فبعد أن بدأت الدراسة أمس، السبت، في مدارس 12 محافظة، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم، الأحد، بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في المدرسة.

بدء الدراسة .. أهمية حضور الطلاب والمعلمين

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس