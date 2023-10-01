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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجرس ضرب.. انتظام الدراسة في 2298 مدرسة بكفر الشيخ | صور

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

انتظمت الدراسة في 2298 مدرسة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ في ظل حالة من التفاؤل بين الطلاب والطالبات.

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وتناول طابور الصباح والإذاعة المدرسية، المشروعات القومية المتعددة التي شهدتها المحافظة والجمهورية بكافة القطاعات، خاصة المشروعات القومية بكفر الشيخ، ومنها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس، ومصنعي الرمال السوداء، وإنشاء 7 مستشفيات جديدة، وإنشاء مركز الأورام، والمنطقة اللجوستية، وغيرهم من المشروعات الجارية إنشاؤها.

وانتظم 878 ألفاً و165 طالباً وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، ب 2298  مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في أول يوم دراسي بهذه المدارس، باستثناء 240 مدرسة بدأت الدراسة بها أمس السبت،  في ظل استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ورافق أولياء أمور الطلاب طلابهم حتى أبواب المدارس، تغمرهم الفرحة والسعادة، خاصة أن هناك أسبوع تهيئة للأطفال، ليتعودوا على التوجه للمدرسة والانخراط مع أقرانهم من الطلاب.

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الإذاعة المدرسية التربية والتعليم الطلاب والطالبات اللواء جمال نور الدين المشروعات القومية انتظام الدراسة انتظام العملية التعليمية جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين

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