كرم الدين: 20% من الحمل الأقصى للطاقة في مصر متجدد| فيديو

قال الدكتور ماجد كرم الدين ، المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقة المتجددة ، إن المشروعات التي قامت بها مصر في هذا المجال هي قصة نجاح لكل مصري ، وهذه القصة بدأت بعدد من المشروعات على ساحل البحر الأحمر الخاصة بانتاج طاقة الرياح ، وكانت منطقة " الزعفرانة " من أوائل أماكن المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة .

وأضاف الدكتور ماجد كرم الدين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى المصرية "، أن منطقة الزعفرانة كانت في السابق مليئة بمخلفات الحروب ، وتم العمل عليها لتطهيرها بالتعاون مع الجيش المصري العظيم ، فضلا عن مشروعات الحكومة في هذا المجال مع شركاء التنمية الدوليين .

وأردف الدكتور ماجد كرم الدين ، أن هناك فرصة للقطاع الخاص للتوسع في الطاقة المتجددة ، وتم عمل قوانين وتشريعات مهمة جدا في عام ٢٠١٩ لالحاق القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة .

وأشار إلى أن مصر وصلت لـ ٢٠٪؜ من الحمل الأقصى للطاقة من الطاقة المتجددة ، وهو هدف وضعته مصر برغم وجود ثورتين وأزمات اقتصادية عالمية .

ولفت إلى أن دوافع العالم للتوجه للطاقة المتجددة كان سببها التغير المناخي ، ومن بعد ذلك أمن الطاقة وتجنب حرق الوقود الاحفوري .