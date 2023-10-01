في أول يوم دراسي.. محافظ مطروح يفتتح مدرستين جديدتين.. فيديو وصور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد مع أول أيام العام الدراسي الجديد بمحافظة مطروح مدرستي الكيلو ٨ تعليم أساسي ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومجدي المنشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.



وهنأ محافظ مطروح الطلاب بالعام الدراسي الجديد والترحيب بهم في مدرستهم الجديدة، كما شهد محافظ مطروح فريق كورال مديرية التربية والتعليم بعدد من الأغاني الوطنية.



وأوضح المهندس طارق عبد الله مديرا عام الأبنية التعليمية بالمحافظة أن عدد المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التي نفذتها الأبنية التعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بعدد ٩ مدارس ومنها مدرسة الكيلو ٨ تعليم أساسي بمطروح، أرضى و٤ أدوار علوي توسع رأسي بعدد ٢٢ فصلا بتكلفة ٩,٣ ملايين جنيه، مدرسه عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على بمطروح تعليم أساسي أرضى ودور علوي توسع أفق بعدد ١١ فصلا بتكلفة٩,٣ ملايين جنيه،

وذلك ضمن دخول إجمالي ١٨ مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالي عدد ٢٢٦ فصلا بتكلفة إجمالية ١٢٧,٤ مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة ٨ مدارس أخرى.



محافظ مطروح خلال افتتاح المدرستين

محافظ مطروح خلال افتتاح المدرستين

محافظ مطروح خلال افتتاح المدرستين

محافظ مطروح خلال افتتاح المدرستين