3 أيام دفعة واحدة.. موعد إجازة 6 أكتوبر

يسعى الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.

وينتظر الموظفين إجازة 6 أكتوبر الموافق يوم الجمعة المقبل من الشهر الحالي، حيث تم ترحيل إجازة عيد القوات المسلحة، لتكون يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر، بدلاً من يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موعد إجازة 6 أكتوبر

ومن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

ومع ترحيل إجازة 6 أكتوبر سيحصل الموظفين علي ثلاثة إجازة وذلك لأن الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة أما الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية أما يوم السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية.

إجازات شهر أكتوبر 2023

الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة

الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 13 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 14 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 20 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 21 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 27 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 28 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية



الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص



هناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.

حالات يمكنها الحصول علي 30 يوم



ويحصل الموظفين بالقطاع الخاص علي إجازة 30 يوما وفق حالات معينة تتضمن مايلي

- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- لمن تجاوز سن الخمسين عام.



وتتضمن ضوابط حصول العاملين على القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:

ـ الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.