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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقدمنا 90 مركزا.. فيلم تسجيلي عن تطوير النقل وجودة الطرق في مصر

فيلم تسجيلي
فيلم تسجيلي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليًا عن انجازات الدولة المصرية مع وزارة النقل في تحديث وتطوير شبكة الطرق الجديدة .

وأشار الفيلم إلى أن ايردات قناة السويس التي ارتفعت ٧ مليار دولار عن عام ٢٠١٤ ، وهي انطلاقة مشروعات النقل في مصر ، وقفزت مصر ٩٠ مركزا في جودة الطرق . 

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الجديدة إنجازات الدولة إنجازات الدولة المصرية وزارة النقل

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