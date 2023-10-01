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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تطوير الإدارة

زيارة المدير الإقليمي
زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لقنا

أشار تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا، أنه استهل زيارته  بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، منوها بدور البرنامج في  تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير  التكتلات الاقتصادية ودعم صغار  المنتجين. 

وأشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في  تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في انشاء منطقة حرفية نموذجية.

والتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية  بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم  للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

وأشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمري المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور في الاستثمار الصناعي في المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدي العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف في الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعي في الصعيد الذي أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التي تم ضخها من القطاع الخاص.

وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمي معرض التكتلات الاقتصادية الذي تم تنظيمه علي هامش الزيارة، حيث التقي بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات  قنا وأسيوط وسوهاج  حيث استمع إلي شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة  (الفركة والتلي والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين في  التحول إلي الاقتصاد الرسمي والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.

وتناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول  دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج في دعم المحافظة في تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية في ظل مرونة في توفير التمويل.

وتفقد وفد البنك الدولي أثناء زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولي الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية في دعم التخطيط التشاركي ودور الفعال للمواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئي لعرض تصميم المشروعات علي المواطنين ومشاركتهم في التعديل والإضافة علي التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجاري تنفيذها ومدي البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم علي مدي استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدي فاعلية هذه الآليات في تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التي يسعي البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطبيقها ، مشيراً إلى أن  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من  البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، في ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027) التي تم إطلاقها في مايو 2023.

هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المدير الإقليمي للبنك الدولي

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