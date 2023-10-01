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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. "الحرية المصرى" يدعو السيسى لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

دعا حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ عام 2014.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى فى بيان للحزب إن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الانجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التى تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، لم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارت العمل فى مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار د. ممدوح محمد محمود إلى أن حزب الحرية المصرى يدعم ترشح الرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى للأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح أن حزب الحرية أطلق حملة " مسيرة ومسار" لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم استكمال التنمية والاستقرار، مؤكدا أن من الواجب الاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع : “أن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات”.

حزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة البناء والتنمية التحديات الإقليمية والدولية الجمهورية الجديدة

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