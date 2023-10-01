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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر موبايل Xiaomi Redmi 10C.. أفضل نوع للشباب

سعر موبايل Xiaomi
سعر موبايل Xiaomi Redmi 10C.. أفضل موبايل للشباب

يعد هاتف Redmi 10C في السوق المصري، من أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية. فيتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والرفيع، وشاشة IPS LCD بحجم 6.71 بوصة وبدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين، الأول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، والثاني بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

يبدأ سعر الهاتف في مصر من 5100 جنيه مصري.

*مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10C:

 

* الشاشة: IPS LCD بحجم 6.71 بوصة وبدقة HD+
* المعالج: Snapdragon 680 4G 
* الذاكرة: 4 جيجابايت رام، 64/128 جيجابايت تخزين داخلي
* الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل رئيسية، 2 ميجابكسل ماكرو
* الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل
* البطارية: 5000 مللي أمبير في الساعة
 

*لماذا يُعد Xiaomi Redmi 10C أفضل موبايل للشباب؟

 

يُعد Xiaomi Redmi 10C أفضل موبايل للشباب لعدة أسباب، منها:

 

* السعر المنخفض: يُعد الهاتف من أفضل الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية
* التصميم الأنيق: يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والرفيع، مما يجعله مناسبًا للشباب.
* الشاشة الكبيرة: يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.71 بوصة، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.
* الكاميرا الجيدة: يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل، مما يجعله مناسبًا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
* البطارية الكبيرة: يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يجعله يدوم طوال اليوم.

يعد Xiaomi Redmi 10C أفضل موبايل للشباب في مصر، حيث يجمع بين السعر المنخفض والتصميم الأنيق والشاشة الكبيرة والكاميرا الجيدة والبطارية الكبيرة.

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