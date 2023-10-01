تعرف علي موعد سفر الأهلي الي تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا

حدد مسؤلو النادي الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.



وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالنادي الأهلي :الأهلي يُحدد يوم ١٨ أكتوبر الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في بطولة الدوري الإفريقي على متن طائرة خاصة"

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.