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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود البزاوي: أنا أهلاوي وابني بيشجع غزل المحلة والفلوس مبتفرقش معايا

محمود البزاوي
محمود البزاوي

أكد الفنان محمود البزاوي أنه لا يقدر الأموال في حياته إطلاقًا، حيث أشار إلى أنه لم يملك مصروفًا إلا في المرحلة الإعدادية، عندما طلب من أسرته أن تمنحه مصروفًا شهريًا، موضحًا أن الأسرة كانت تمنحه 25 قرشًا كمصروف شهري له.

 

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وقال البزاوي، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”: “متودكتش علي الفلوس، ومتربتش على إني أعملها قيمة، الفلوس مبتفرقش معايا”.

 

وأضاف: “ممسكتش في إيدي فلوس حقيقية، غير وأنا في 3 إعدادي، ابتدى يتعملي مصروف لما طلبت وقلت لأسرتي ليه مليش مصروف، اتعملي ربع جنيه في الشهر، وأنا في 3 إعدادي”.

 

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في سياق آخر، تحدث البزاوي عن انتمائه الكروي، هو ونجله حيث قال: “ابني ربنا يعينوا بيشجع غزل المحلة، أنا أهلاوي وبيصعب على المحلة، وفكرة إن في نجوم عالميين ييجوا يلعبوا في غزل المحلة كان فيلم وهزار”.

محمود البزاوي الإعلامي تامر شلتوت الفنان محمود البزاوى يوتيوب مصروف شهري غزل المحلة

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