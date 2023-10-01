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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلبه أبيض ودمه أحمر.. نجم الزمالك يفتح النار على إمام عاشور بسبب لايك

إمام عاشور
إمام عاشور

انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رد فعل إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد فوز القلعة البيضاء على أرتا سولار الجيبوتي.

وكتب نجم الكرة المصرية السابق عبر “فيسبوك”: "لايك إمام عاشور لصفحة الزمالك عدم احترام للنادي الأهلي وجمهوره، شيء غريب جدا ولعيب عجيب قلبه أبيض ودمه أحمر؟!".

وتراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزه على أرتا سولار الجيبوتي، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقام إمام عاشور بوضع لايك على خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠١_١٦١٨٥٣
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IMG_٢٠٢٣١٠٠١_٠٤٣٩٢٢

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