إنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر.. ومراجعة الموقف التنفيذي للمستشفيات المشاركة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 7 أقسام للعلاج الطبيعي، وتطوير وتجهيز 11 أخرى بمحافظات الإسكندرية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدة أبيس (7) في منطقة وسط الطبية بمحافظة الإسكندرية، وبالوحدة الصحية بقرية شوبر التابعة لإدارة طنطا أول، بمحافظة الغربية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية، في مركز طب أسرة جميزة بني عمرو بديرب نجم، وبوحدات طب الأسرة بهنباي بالقنايات، وهريه رزنه بالزقازيق، وعائشة الظواهري، كما تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي الداخلي بمستشفى الحسينية.

وقال «عبدالغفار» إنه تم مراجعة الموقف التنفيذي للمستشفيات التي سيتم مشاركتها بمنظومة الأطراف الصناعية، وذلك بناءً على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر، حيث تم معاينة المكان المقترح لإنشاء غرفة مخصصة للأطراف الصناعية وغرفة لقسم العلاج الطبيعي بمستشفيى الجمهورية التعليمي بمحافظة القاهرة، والأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي، إلى أنه تم تطوير وتجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى قويسنا بأحدث أجهزة العلاج والتأهيل وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنوفية، كما تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة الدوالطة التابعة لإدارة بني سويف الصحية في محافظة بني سويف.

وتابع «سعفان» أنه تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات دمنهور بجهاز لیزر، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفي إيتاي البارود ونقله للمبني الجديد، منوهاً إلى أنه يجري تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقال «سعفان» إنه تم تجهيز وتشغيل أقسام العلاج الطبيعي بـ4 وحدات لطب الأسرة في محافظة الدقهلية، بالوحدة الصحية بالبوها ميت غمر، ووحدة منفصلة للعلاج الطبيعي للأطفال، بوحدة طب اسرة كفور البهايتة بميت غمر، وتجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدتي طب أسرة ميت مزاح التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وكفر المندرة التابعة للإدارة الصحية باجا.

وأردف الدكتور أحمد سعفان، أنه تم تجهيز وتشغيل وحدة منفصلة للعلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى شربين المركزي، وتجهيز وتشغيل وحدة منفصلة للعلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى ميت غمر المركزي.

وأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار تدريب ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على رفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، كما تم المرور على مستشفيي البداري المركزي وأبنوب المركزي بمحافظة أسيوط خلال شهر أغسطس، لمتابعة سير العمل بأقسام العلاج الطبيعي.