ابتسامة مشرقة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تحرص الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت هيدي كرم بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت بادى كت مقلم دون أكمام وبنطال جينز ممزق، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه حيث نالت الصورة علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.