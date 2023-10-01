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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تفوز على ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

صدى البلد

فاز منتخب كرة للقدم للصم على نظيره المانيا بنتيجة 4-3  فى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم المقامة في ماليزيا ، ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة.

كان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الثمانية عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9 /0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، بينما تأهل منتخب ألمانيا عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 4 /1.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3 /2، كما فاز على ألمانيا بنتيجة 3/ 1.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.

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