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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة حب انتهت بالسجن ..التفاصيل الكاملة لـ مقتل سيدة الخصوص على يد زوجها العرفي

جثة
جثة

لم يتوقع " محمد " أن نهايته سوف تكون السجن بسبب زواجه من إحدى السيدات عرفيا بعد قصة حب طويلة ، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب قيام الزوج بسرقة المشغولات الذهبية.

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الزوج قتل زوجته بسبب المشغولات الزوجية

الزوج تزوج عرفيا من زوجته رغم فارق السن بينهما وبدآ حياتهما  فى أجواء يسودها الهدوء ولكن سرعان ما تحولت الحياة إلى كابوس بسبب الخلافات الزوجية بينهما.
وقبل الحادث قام الزوج بسرقة مشغولات زوجته الذهبية والتصرف فيها لمروره بضائقة مالية دون علمها وعندما علمت الزوجة قامت بمعاتبته فنشبت بينهما مشادة تحولت الى مشاجرة قام على اثرها الزوج بالتخلص من زوجته بسلاح أبيض فأرداها قتيلة فى الحال.

رائحة كريهة داخل الشقة

وخلال أيام انبعتث رائحة كريهة من الشقة دفع الأهالى الى ابلاغ قسم شرطة الخصوص بانبعاث رائحة كريهة من شقة سيدة تقطن مع زوجها وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة داخل غرفة النوم.
وبدأ رجال المباحث فى اجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات وظروف الواقعة ، وتوصلت التحريات بأن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة الخصوص، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الزوجة بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض. 
وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "محمد. ا" وانهما متزوجان عرفى وانه قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وعندما علمت بذلك قامت بمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعنها بسلاح أبيض اودى بحياتها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

القليوبية الأجهزة الامنية شرطة الخصوص ظروف الواقعة الصفة التشريحية

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