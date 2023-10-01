انهيار الأسعار.. رئيس الشعبة: تراجع غير مسبوق في جرام الذهب عيار 21

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب، تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك انهيارا حقيقيا في سعر جرام الذهب وخاصة عيار 21 في مصر حاليا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استمرارا للتراجع، حيث إن رفع سعر الفائدة في أمريكا سبب قوي في انخفاض أسعار الذهب حاليا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما هبطت أسعار الذهب إلى مستوى 1848 دولارا للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وسجل سعر الذهب انخفاضا خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%

وأنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر.



سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,514 شراء 2,526



سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,155 شراء 2,165



سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,847 شراء 1,856



سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443



سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، بيع 17,240 شراء 17,320

