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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال: الحوار الوطني زاد من استقرار وشرعية النظام والدولة المصرية.. فيديو

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني زاد من استقرار الدولة المصرية.

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وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي حرص على الاستماع للآراء المختلفة"، لافتا: "جوهر الحوار الوطني هو الاستماع إلى من تختلف معه".

 

وأشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، : "الحوار الوطني قيل فيه آراء كثيرة ولم يهتز استقرار الدولة"، مؤكدا: "الحوار الوطني زاد من استقرار وشرعية النظام والدولة المصرية".
 

علي الدين هلال الحوار الوطني الدولة استقرار الدولة

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