علي الدين هلال: الرئيس السيسي جعل الحوار الوطني لكل قضايا المجتمع| فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إن من دعا للحوار الوطني هو رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي قصد بالحوار الوطني أن يكون حوارا سياسيا لكافة قضايا المجتمع المصري، والقضايا التي تشغل المواطن".

وأشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أن السياسة تشمل كل ما يتصل بالمواطن، وكل ما يساعد على رفاهية المجتمع وتقدمه.