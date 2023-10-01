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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال: الرئيس السيسي جعل الحوار الوطني لكل قضايا المجتمع| فيديو

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إن من دعا للحوار الوطني هو رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي.

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علي الدين هلال يرد على جميع المشككين في الإنتخابات الرئاسية المقبلة .. فيديو

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علي الدين هلال يوضح سبب تعليق جلسات الحوار الوطني أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي قصد بالحوار الوطني أن يكون حوارا سياسيا لكافة قضايا المجتمع المصري، والقضايا التي تشغل المواطن".

وأشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أن السياسة تشمل كل ما يتصل بالمواطن، وكل ما يساعد على رفاهية المجتمع وتقدمه.

علي الدين هلال

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