تفاصيل مثيرة في العثورعلى جثة شخص بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا واقعه مؤلمه فقد تم العثور على جثة شخص مقتول داخل احد المنازل في ظروف عامضه وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني بعد مرور 24 ساعه فقط من تغيب المجني عليه.



فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يتضمن اختفاء "م. م" عمره نحو عامين ويقيم داخل بإحدى قرى مركز سمالوط

وبتكثيف جهود البحث وإجراء التحريات الأولية، تم العثور علي الجثة في وقت لاحق مقتولا داخل منزل أحد الجيران وذلك في ظروف غامضة.



باجراء التحريات الاولية، تبين العثور علي جثه طفل مبلغ بغيابه، وذلك داخل منزل احد الجيران وبعد مرور 24 ساعه تمكنت الأجهزة الامنيه من ضبط المتهم والسلاح الابيض المستخدم في الجريمه وتم نقل المجني عليه لمشرحة المستشفي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وفى سياق متصل شيع اهالي القرية جثمان المجني عليه الي مثواه الاخير بمقابر القريه وسط حاله من الحزن وذلك بعد استلام جثته بمعرفة النيابة العامة وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا امنيا حول منزل المتهم المجني لفرض حاله من الهدوء والاستقرار داخل القريه.

