شاهد| إطلالة رومانسية لـ نجم النادي الأهلي مع خطيبته

شاركت سلمى صقر متابعيها صورة جديدة برفقة خطيبها مروان عطية نجم النادي الأهلي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى صقر فى احدى الأماكن العامة بإطلالة رومانسية بصحبة خطيبها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.