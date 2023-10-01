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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تنعى الفنان محمد فريد

ليلى علوي
ليلى علوي

حرصت النجمة ليلي علوي على نعي الفنان محمد فريد الذى توفي امس السبت بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشرت ليلي علوي صورة للراحل محمد فريد وعلقت قائلة: "ربنا يرحمه ويحسن اليه.. امين"

وفاة محمد فريد 

رحل الفنان محمد فريد، عن عالمنا امس السبت وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

 وكانت ناهد ابنة الفنان الراحل قد أعلنت عن معاناة والدها مع المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

 وكشفت ناهد محمد فريد، في تصريحات صحفية عن إن والدي تعرض لنقص في الهيموجلوبين ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، ما استعدى دخوله الرعاية المركزة حتى نطمئن عليه.

وأوضحت: مازال والدي في الرعاية المركزة، وننتظر نتيجة التحاليل والفحوصات، حتى يقر الأطباء موعد خروجه ومن الممكن أن يخرج من المستشفى اليوم أو غداَ السبت.

 
وأضافت: أتلقى دعم كامل من نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد سلامة، فهم يتواصلوا معي طوال الوقت حتى يطمئنوا على والدي وحالته الصحية.. دعواتكم.

محمد فريد

محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، فيلم الشيطانة التي أحبتني.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.

 

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