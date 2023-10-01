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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوهرة تخطف قلوب متابعيها بإطلالة بسيطة وهادئة

جوهرة
جوهرة

خطفت الراقصة جوهرة قلوب متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


بدت جوهرة بإطلالة كاجوال جذابة، حيث انها ارتدت تي شيرت انيق اسود اللون مع بنطال بيج، مما أبرز جمالها وأناقتها المعتادة، أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، وأبرزت جمال ملامحها بوضع مكياج ناعم بالألوان الترابية.


وتحرص الراقصة جوهرة، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

الأعمال السينمائية للراقصة جوهرة 

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، ومنها مع الفنان تامر حسني في فيلم "الفلوس"، والذي حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذا العمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي.

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

أما عن آخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو وتصوير أحمد توتي، ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسن شاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة.

فيلم شوجر دادي أول تجربة تمثيلية لـ جوهرة 

وشاركت الراقصة جوهرة  في فيلم "شوجر دادي" وذلك لأول مرة ، بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

أحداث فيلم شوجر دادي 

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

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