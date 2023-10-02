أخبار الفن| انفصال محمد رشاد وخطيبته.. وافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن انفصال محمد رشاد وخطيبته ، وعن الفنانة إلهام شاهين، نرصد ابرزها فيما يلي:

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٣٩

بدأ منذ قليل التحضيرات لبدء العرض الخاص لفيلم سكر فى منطقة التجمع الخامس.



انفصل الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي ، ونرصد أبرز ظهور لهما قبل الانفصال

علم “صدى البلد” أن الفنان محمد رشاد، قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا