أخبار الفن| انفصال محمد رشاد وخطيبته.. وافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن انفصال محمد رشاد وخطيبته ، وعن الفنانة إلهام شاهين، نرصد ابرزها فيما يلي:
إلهام شاهين ومحمد رياض ومنال سلامة نجوم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٣٩
التحضيرات الأخيرة قبل بدء العرض الخاص لفيلم "سكر"
بدأ منذ قليل التحضيرات لبدء العرض الخاص لفيلم سكر فى منطقة التجمع الخامس.
بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي
انفصل الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي ، ونرصد أبرز ظهور لهما قبل الانفصال
انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص
علم “صدى البلد” أن الفنان محمد رشاد، قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا