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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ..

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 بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALYARMOUK )  و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح . .
 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36628 طن تشمل : 11817 طن يوريا و 3765 طن اسمنت معبأ و 2061 طن ملح معبأ و 2225 طن سماد سائل و  3101 طن رمل و 5959 طن علف و 7700 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27119 طن تشمل :   950 طن خردة و 985 طن ابلاكاش و 5850 طن ذرة و 4500 طن كسب صويا و 7619 طن قمح و 2212 طن زيت طعام و 1490 طن برادة حديد و 125 طن بذرة كتان و 1641 طن حمص و 592 طن بازلاء و 4308 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1155 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6928 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48489 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376093 طنًا  ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5177 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الحبوب والغلال القطاع الخاص السلع التموينية المركز الاعلامي القطاع الخاص قطاع الخاص

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