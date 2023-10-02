السيسي يوجه بتطوير الموانئ والطرق بحلول عام 2025 بدلا من 2030.. ونواب: دورها أساسي في التنمية.. والاهتمام بها غير مسبوق بالسنوات الأخيرة

السيسي يوجه بتطوير الموانئ والطرق بحلول عام 2025 بدلا من 2030

جذب الاستثمارات.. برلماني: قطاع النقل والمواصلات شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة

برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ والطرق 2025 يؤكد دورها الكبير في التنمية الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة اذا أرادت أن تكون مركز تجارة عالمي لا بد من الانتهاء من تطوير الموانئ في أسرع وقت.



وتابع الرئيس السيسي، أن فهم معنى الأمن القومي يستوجب سد الثغرات أمام الحرب الحديثة لهدم الدولة.

وثمن نواب البرلمان توجيهات الرئيس السيسي، منوهين أن قطاع النقل والمواصلات من القطاعات التي نالت اهتماما غير مسبوق.

وفي هذا الاطار ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

وقال البلشي إن قطاع النقل والمواصلات ومنظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

واستطرد عضو الشيوخ أن الطرق والكبارى والنقل والمواصلات أحد أهم شرايين جذب وتسهيل الاستثمار، موضحا أن الرئيس السيسي، حرص على إنشاء البنية الأساسية والضرورية لجذب الاستثمارات.

وقال البلشي إن هناك تطوير في الموانئ البحرية، وجذب خطوط ملاحية جديدة وإنشاء محطات للحاويات وأخرى متعددة الأغراض، منوها ان هذا الأمر يهدف للارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030، منوها أنه يأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير مشروعات البنية التحتية، وعلي رأسها مشروعات النقل والطرق.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والمواني يأتي بسبب أن شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها أن التوجيه بتقليل المدة الزمنية 5 سنوات فيما يتعلق بتطويرهم أمر مقدر من القيادة السياسية وحرصها على تحقيق التنمية.

وأردف عضو البرلمان أن الدولة المصرية عملت على تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.

أما فيما يخص الموانيء ، قال هلال أن توجيهات الرئيس السيسي بتطويرها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية، منوها ان تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.