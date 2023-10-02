عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور

شارك الإعلامي خالد الغندور، الجمهور صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر خالد الغندور برفقة ابنه في احدث ظهور لهم ونالت الصورة إعجاب الجمهور.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت. 


 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاعلامي خالد الغندور الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي نهائي كأس مصر نصف نهائي كأس مصر مباراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

النيران أضاءت السماء| اللقطات الأولى من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

ترشيحاتنا

خصم خاص للصحفيين على الأدوات المدرسية فى مكتبات "أشرف على فايد"

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012| تفاصيل

قرار عاجل بشأن 3 أشخاص في واقعة النقد الأجنبي

إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

بسبب الجنسية| ابن أنغام يضعها بمرمى النيران.. والإعلام الكويتي يهاجمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

أبيضx أسود.. جومانا مراد تثير الجدل بإنوثتها من مهرجان الإسكندرية

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ