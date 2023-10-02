ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 41 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 41 حالة اختناق جرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة.



50 سيارة إسعاف

ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع الحريق، كما دفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وجاري عمليات التبريد.