هذا الشهر.. تنبؤات جديدة للعالم الهولندي بشأن زلزال جديد

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، تنبؤات جديدة للعالم الهولندي هوغربيتس بشأن زلزال جديد.

ووفقا للتقرير، من المحتمل أن يكون لدينا نشاط زلزالي أقوي فى الأيام المقبلة، هكذا حذر العالم الهولندي هوغربيتس فى تغريدة له عبر موقع “X”، بشأن الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري.

والسبب من وجهة نظر العالم، هو الإقترانات الحرجة للكواكب، التي سيكون لها تأثير محتمل على كوكبنا فى صورة هزات أرضية على حد وصفه.

وتحدث هوغربيتس، عن مجموعة من الأشكال الهندسية الحرجة لبعض الكواكب المقترنة بالأرض، مثل: عطارد ونبتون، وأن ذلك قد يجعل القشرة الأرضية تعاني من تجمع هزات قوية قد تبلغ نحو ست درجات على مقياس رختر، وقد تصل لقوة 7 درجات أيضا.