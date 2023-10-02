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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28: يجب خفض الانبعاثات لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض

صدى البلد

قال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات، إنه دعا إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول عام 2030 بما يحظى بدعم 85% من اقتصادات العالم.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم الاثنين، أنه ينبغي على العالم خفض ⁧الانبعاثات⁩ بـ 43% على الأقل بحلول 2030 لتفادي تجاوز ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الجابر، أن ⁧الاستثمارات⁩ في تكنولوجيا ⁧الطاقة النظيفة⁩ بلغت مستوى قياسيا قدره 1.7 تريليون دولار العام الماضي.

وتابع، الخفض التدريجي لاستخدام ⁧الوقود التقليدي⁩ طبيعي ومتوقع.

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