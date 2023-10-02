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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي يدعو الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في المهرجان العالمي بروسيا 2024

اللجنة المصرية التحضيرية
اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى فى روسيا

أعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى الذى سينعقد فى مدينة سوتشى الروسية فى شهر مارس 2024 عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في الدورة 20 لمهرجان الشباب  العالمي الذى تنظمه دولة روسيا الاتحادية،  خلال الفترة (١-٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صحفى له أنه يسعده المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان الشباب العالمى بروسيا الاتحادية ، مشيرا إلى ان التاريخ يعيد نفسه.

حيث شارك «الشهابي» فى اللجنة التحضيرية المصرية لمهرجان الشباب العالمى الذى أقيم فى موسكو عام 1985.

وأكد الشهابي أن حرصه على المشاركة فى اللجنة التحضيرية المصرية بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على حضوره مهرجان الشباب العالمى موسكو 1985 يعود إلى تقديره الشديد لدولة روسيا الاتحادية ومساندتها لحق شعبنا العربى الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك دعم الاتحاد السوفيتى الكبير لمصر وإعادة بناء قواتها المسلحة وتسليحها بأحدث الأسلحة حتى تحقق الانتصار العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة والخالدة فى تاريخنا عام 1973  وكذلك تقديرا لمواقف روسيا المبدئية الداعمة لحق الشعوب فى الحرية والاستقلال والتنمية المستدامة وفى الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن المهرجان العالمي للشباب بروسيا هو أحد آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الصديقة والحليفة ، جنباً إلى جنب مع توطيد أواصر التعاون بين الشباب المصرى ونظرائهم فى دول العالم المشاركة فى المهرجان فى المجالات المختلفة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية وكذلك فى ريادة الأعمال.

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أنه رأى بمجرد وصول الدعوة الي مصر أن تكون قيادة اللجنة من شباب مصرى واعد وتابع لذلك تم تشكيل اللجنة التحضيريه المصرية برئاسة المهندس الشاب احمد براني خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وعضوية دكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة، ودكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أميناً عاماً، و ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقاً مع الأحزاب المصرية ، واتفقنا على أتخاذ المركز الثقافى الروسى بالدقى مقرا لاجتماعات اللجنة.

وأضاف «الشهابي» أن اللجنة التحضيرية في اجتماعها الأول استعرضت بعض التفاصيل الخاصة بالمهرجان حيث يشارك 20 الف من الشباب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 الي 17 سنة، وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 الي 35 سنة وسيتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل علي موقع المهرجان ، علي أن تحسم اللجنة  التحضيرية المصرية اختيار  العدد النهائي الخاص بمصر (140شخصًا )، بعد اجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين.

وأكد ناجى الشهابي أن فعاليات المهرجان العالمى للشباب تشمل  انشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية و ورش مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الاعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والاعلام.

و أوضح رئيس حزب الجيل «الشهابي» أن  المهرجان يهدف الى ايجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.

 ودعا الشهابي الشباب المصرى فى الفترة العمرية من  18 عام الى 35 عام بالمسارعة إلى التسجيل وإعداد أنفسهم ليكون لهم فرصة المشاركة فى هذا المهرجان العالمى  للشباب.

مدينة سوتشي الروسية مهرجان الشباب العالمي دولة روسيا الاتحادية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى

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