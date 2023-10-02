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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحر الأحمر تستضيف مؤتمر "قمة صوت مصر " أكتوبر 2023

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

تستضيف محافظة البحر الأحمر ، يوم 9 أكتوبر القادم فعاليات مؤتمر "قمة صوت مصر"، Narrative summit 2023، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، بعنوان "Egypt Forever Forward"، والذي من المقرر إقامته بحضور، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في سوما باي البحر الأحمر، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر.
 
من جانبه، أشاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بأهمية إقامة فاعليات مثل قمة صوت مصر في محافظات ساحلية والاستفادة من الطبيعة الساحرة والبنية التحتية المتميزة في المحافظة، خاصة أنها تحظى بحضور دولي ومحلي من كبار رجال الأعمال والمستثمرين بالدولة، مشيراً أن مثل هذه الفاعليات تسلط الضوء على المنطقة وتساهم في الترويج السياحي من خلال سياحة المؤتمرات.

وأشار اللواء عمرو حنفي، إلى أن نسب الإشغال تتزايد في البحر الأحمر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مؤكداً ارتفاع الحركة السياحية الخارجية والداخلية خلال الأشهر الماضية خاصة في مدينتي الغردقة ومرسى علم، ما جعل الأولى تتصدر مدن مصر السياحية.

ومن ناحيتها ، قالت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق: " فخورة بعودة قمة صوت مصر في هذا التوقيت الهام والذي يتزامن مع جهود الدولة المضنية لمواجهة التحديات المختلفة، الأمر الذي يبعث برسالة أمل وتفاؤل بما تمتلكه من الكفاءات والعقول المبدعة والواعدة."

وأضافت كامل: " يجمع المؤتمر هذا العام أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة في مكان واحد لمدة يوم كامل، في واحدة من أجمل المناطق في العالم وهي منطقة سوما باي البحر الأحمر، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات والدفع برسالتنا في تعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر. "

يذكر أن المؤتمر هذا العام، يضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المشاركين في قمة صوت مصر، بجانب المتحدثين من أعضاء مجلس الإدارة، منهم "السير/ بن إليوت" رجل الأعمال الدولي وخبير السياحة والاستثمار، "ستيف شيبرسون –سميث" رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR ، رجل الأعمال المصري محمد منصور، الفنان والمصمم الدولي "لويس بارثيليمي" ، كريستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد والقرى البيئية وأواسيس تكنولوجي موناكو، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، عزة فهمي مصممة الحلي والمجوهرات العالمية، عمرو السنباطي رئيس مجلس ادارة نادى هليوبوليس و عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة، المخرج المصري محمد دياب، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار هشام خرما، المغامر عمر سمرة وغيرهم .

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