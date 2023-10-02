عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة" لكافة العملاء من الأفراد، وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% في تاريخ استحقاق الشهادة، وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من شهر اكتوبر الجاري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه مصرى للعملاء الجدد وألف جنيه مصري للعملاء الحاليين، وتتيح الشهادة الجديدة إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة 7% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الاولي، وخصم نسبة 6% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثانية، وخصم نسبة 5% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثالثة، ولا تجدد الشهادة بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.

الجدير بالذكر ان البنك العربي الافريقي الدولي قد أعلن مؤخرا عن باقة حلول ذكية لاستثمارات كافة العملاء و منها شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدما بالجنية المصرى بعائد 40% و كذلك حساب التوفير "جولدن بلس" بالجنية المصرى بعائد يصل الي 20%.