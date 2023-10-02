عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط وعمداء الكليات يشاركون الطلاب مراسم تحية العلم

العام الجامعي الجديد
العام الجامعي الجديد

شهد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعمداء الكليات، حفل استقبال الطلاب القدامى والمستجدين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، اليوم الاثنين، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب برئاسة محمد حسين، وبالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر لاستقبال الطلاب القدامى والمستجدين أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

العام الجامعي الجديد

وبدأ الاحتفال برفع العلم وتأدية تحيته وعزف النشيد الوطني؛ تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم، والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة بنات، والدكتور عماد بريقع، وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا، والدكتور حمادة مصطفى، وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب والتعليم بأسيوط، والدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا بأسيوط، والمحاسب محمد شحاتة، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وإدارة رعاية الشباب بالفرع، وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة.

ورحب نائب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور  سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مقدمًا التهنئة بالمولد النبوي الشريف، وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود تحرص دائمًا على التميز كمنظومة عمل، ولعل حصول الجامعة على المركز الأول بين جامعات مصر فى تصنيف مؤسسة التايمز الدولي خير دليل على ذلك، وهو  ما يجعلها قادرة على مواكبة أحدث المستجدات العالمية، وقادرة على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وهو ما يجعل خريجيها مؤهلين للمنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الاشتراك فى الأنشطة الطلابية؛ لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى -عز وجل- بدوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وأن يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أن نهضة الوطن لن تتحقق إلا بالعلم والاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نحلم به، والتنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد المالك النشيد الوطنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

ثاني أيام العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر يشيد بالانضباط في كلية الطب

عميد علوم الأزهر بأسيوط يكرم رئيس الجامعة ويمنحه درع المؤتمر الدولي السادس

في العام الدراسي الجديد.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية بعنوان «عِلمٌ يُنتفع به»

شيخ الأزهر يوصي سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش بملف الوافدين

وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

تصدرت التصنيف العالمي.. أسباب تفوق جامعة الأزهرعلميا

تلاميذ المعاهد الأزهرية يزينون طابور الصباح في بداية العام الدراسي.. صور

ترشيحاتنا

منذ عملي وزيرًا للدفاع| السيسي: كنت مصرًا على تنفيذ مشروع البلازما

خاص | صورة الميكروباص المنقلب بالتجمع الأول بعد مصرع واصابة 7 تلاميذ

في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

أمام الرئيس السيسي.. "عبد الغفار" يطالب بمد مبادرة 100 يوم صحة لفترة أخرى

بعد فوزهما بجائزة نوبل للطب.. كاريكو ودرو وايزمان: أبحاث علمية لم يدعمها أحد

إجراء غير متوقع من أوسوريو في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ