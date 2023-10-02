انتهى موسم أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب إصابة خطيرة تعرض خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة في التدريبات

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى شكري لاعب وسط فريق الزمالك، خلال الساعات الماضية، إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة، ليتأكد غيابه عن الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قد قرر تصعيد مصطفى شكري إلى صفوف الفريق الأول، وقيده بقائمة الفريق.

ومن المقرر، أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.